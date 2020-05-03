شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى»: تكليفات رئاسية باستكمال مراحل المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللمسات النهائية للجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأكد أن الزيارة تأتى فى إطار جهود الدولة من أجل النهوض بكل مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام فى التيسير على المواطنين.

وأشار إلى أن مرفق مترو الأنفاق هو شُريان حيوى مهم، ينقل ملايين الركاب يوميًا، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على استكمال كل مراحل المترو، والارتقاء بالخدمات التى يقدمها، بالتزامن مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل المختلفة.

وقال وزير النقل، خلال شرحه تفاصيل المشروع، إن طول الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث يبلغ 7.8 كيلومتر، ويضم 6 محطات علوية، هى: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلى منصور، ويجرى استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة للمحطات لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، ولاسيما فى ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذى يتبادل الخدمة معه فى محطة ناصر، والخط الثانى الذى يتبادل الخدمة معه فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، حيث سيتم تبادل خدمة الركاب عند محطة وادى النيل، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائى (السلام- العاصمة الإدارية) فى محطة عدلى منصور، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار فى أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات.

وأضاف وزير النقل أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالًا إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبًا جامعة القاهرة، وتشتمل على 15 محطة، يتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء.

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