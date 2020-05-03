شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «أكاديمية الأميرة فاطمة» تبدأ برنامج تدريبي للأطقم الطبية بالحميات والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر بوزارة الصحة، عن بدء تنظيم عدد من الدورات التعليمية للفرق الطبية العاملة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار سعي الأكاديمية لتطوير التعليم الطبي المهني من خلال البرامج التدريبية للتعليم عن بعد التي تنظمها الأكاديمية، بحضور وإشراف الدكتور محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر ورئيس الأكاديمية، والدكتورة علا خير الله مدير الأكاديمية.

وبدأت الفاعليات، اليوم الأحد، من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي للأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، المشاركة في المرحلة الاولي والثانية لمواجهة والتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الحالية تطورا ملحوظا في محال التدريب متمثلة في توفير ٩٠٠٠ فرصة تدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية لتعطي الفرصة لجميع الأطباء المكلفين الجدد للحصول على برامج تدريب متميزة تساهم في تطوير قدراتهم المهنية.

وقامت الأكاديمية ببدء تنفيذ خطة تطوير التعليم بالمدارس الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد لتدريب ٤٠٠٠ مدرب للزمالة و٤٠٠٠ باحث إكلينيكي، وتم تسجيل محاضرات التيرم الثاني شملت جميع المواد للمدارس لجميع المراحل الدراسية ورفعها على قناه اليوتيوب الخاصة بالأكاديمية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوع، ويشتمل على عدة برامج لجميع فئات مقدمي الخدمة الطبية، حيث يتم تدريب الأطباء على أعمال الرعاية المركزة وكذلك إجراءات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى والتدريب على بروتوكولات العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني ورئيس الاكاديمية، أنه سوف يتم تدريب أطقم التمريض على أعمال الرعاية التمريضية والوقاية الشخصية ومكافحة العدوى، وبالنسبة للصيادلة الأكلينيكيين فسوف يتم تدريبهم على البرامج العلاجية بالإضافة إلى تدريب العمال والإداريين على إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بمشاركه العديد من أساتذة كليات الطب وهيئه المستشفيات والمعاهد التعليمية، وبإشراف علمي على البرنامج من الدكتور شريف وديع أستاذ ورئيس وحده الرعاية المركزة بكليه الطب جامعه عين شمس ومستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة.

وذكر مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني، أن الأكاديمية ستعلن خلال الأيام القادمة عن فتح باب التقدم للدبلومات المهنية الجديدة، والتي ستحدثها الأكاديمية، لاول مرة في مجالات الجودة وتخصصات الرعاية المركزة العامة والرعاية المركزة للأمراض العصبية ورعاية أمراض القلب وجراحات المخ والاعصاب وأمراض الكبد والتي ستعمل على حل ازمه نقص أطباء الرعاية المركزة. كما سيتم فتح باب التقدم لدبلومات مهنية في مجالات طب الاسنان. والصيدله الاكلينيكة.

وأشار فوزي إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تولي اهتمام كبيرا لتدريب الاطقم الطبية بكافه فئاتها مع الاهتمام بطلبه مدارس التمريض، لافتا إلى أن الوزيرة ووجهت على ضرورة تطوير منظومه التعليم الفني لمدارس التمريض والعمل على تطوير المناهج الدراسية حيث انهم ركيزة المستقبل لتقديم خدمة طبية جيدة وآمنة.

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جدير بالذكر أن الأكاديمية قامت خلال أبريل الماضي بتدريب 450 طبيب و560 ممرضة من مختلف المحافظات، حيث تم توجيه المدربين إلى هذه المحافظات وتدريب الأطقم في أماكن عملهم في مدد تدريبية تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام.

كانت ألاكاديمية قد نظمت من قبل عدد من الدورات التعليمية، للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، لتطوير التعليم الطبي المهني، كجزء من منظومة البرامج التدريبية للتعليم عن بعد التي تنظمها الأكاديمية منذ بدء تطبيق الخطة مطلع شهر فبراير.