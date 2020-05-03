شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى سرس الليان يكشف سبب استقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود صبري، مدير مستشفى سرس الليان، أن استقالته التي تقدم بها للدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، لإعفائه من منصبه كمدير مستشفى سرس الليان لظروف صحية.

ولم يعلق صبري على أزمة الطاقم الطبي الأول لعزل سرس الليان الذي رفض مغادرة المكان عقب انتهاء عمله، إلا بعد عمل مسحات لهم للتأكد من خلوهم من المرض.