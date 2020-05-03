شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 99.65% من طلاب «2 ثانوي» أدوا امتحان «الإنجليزي» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة «التابلت» وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن 571 ألفًا و691 طالب وطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي نجحوا في أداء امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65% من إجمالي عدد الطلاب، مشيرة إلى أن الطلاب أدوا الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالب وطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالب وطالبة.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على «التابلت»، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء، الإثنين المقبل، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية)، الثلاثاء المقبل.

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