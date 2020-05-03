شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة طيران أوكرانية استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لإعادة 187 لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران أوكرانية استثنائية بعد وصولها فارغة من مطار كييف بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.

واكد إسلام توفيق، مدير الشركة، التي تتولى وكالة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية في مصر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال إنهاء إجراءات سفر الركاب البالغ عددهم 45 أوكرانيا.

وأضاف توفيق أن الطائرة غادرت من مطار الغردقة ثم تستكمل الطائرة رحلتها ترانزيت لمطار شرم الشيخ لنقل 142 راكب أوكراني آخرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين بشرم الشيخ.

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل 187 مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل 187 مواطن أوكراني لبلادهم