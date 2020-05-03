- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة طيران أوكرانية استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لإعادة 187 لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادرت مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران أوكرانية استثنائية بعد وصولها فارغة من مطار كييف بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.
واكد إسلام توفيق، مدير الشركة، التي تتولى وكالة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية في مصر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال إنهاء إجراءات سفر الركاب البالغ عددهم 45 أوكرانيا.
وأضاف توفيق أن الطائرة غادرت من مطار الغردقة ثم تستكمل الطائرة رحلتها ترانزيت لمطار شرم الشيخ لنقل 142 راكب أوكراني آخرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين بشرم الشيخ.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
6,193
-
تعافي
1,522
-
وفيات
415
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة طيران أوكرانية استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لإعادة 187 لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.