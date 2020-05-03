شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال رفع تراكمات القمامة بأرض المهبط في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال رفع نواتج الهدم وتراكمات القمامة المتواجدة بأرض المهبط بالبر الشرقي بشبين الكوم، بحضور نائب المحافظ ورئيس حي شرق، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال وإعادة تجميل المنطقة بهدف الحفاظ على البيئة.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للتعامل مع كافة مناطق تجمعات القمامة ونواتج الهدم وإعادة تجميلها بهدف الحفاظ على البيئة ومنع التلوث البيئي.

وأضاف المحافظ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة.

محافظ المنوفية يتابع أعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بأرض المهبط بشبين الكوم