لليوم الثاني.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات صدر العمرانية وحميات وصدر إمبابة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، الأحد، كل من مستشفيات «صدر العمرانية، حميات إمبابة، وصدر إمبابة»، وذلك استكمالًا لجولاتها التي بدأتها أمس للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لمستشفيات الحميات والصدر، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

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