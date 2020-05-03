شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على الحساب الختامي للعام المالي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي 2018-2019.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القويمة للإنتاج الحربي.