شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على الحساب الختامي للعام المالي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي 2018-2019.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القويمة للإنتاج الحربي.
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