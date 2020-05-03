شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يتابع سير العمل بميناء بورسعيد البري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بمتابعة سير العمل في إنشاء مجمع المواقف الجديد (ميناء بورسعيد البري) وشدد على جميع المسؤولين بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة

و قال اللواء عادل الغضبان، إن الميناء البري الجديد بحي الضواحي يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات.

وأضاف بأنه تم مراعاة توفير أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في النظام الإداري لمجمع المواقف الجديد، وضرورة الإلتزام بمخطط الأماكن الخاصة بالدخول والخروج، حيث سيضم الموقف الجديد، سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات، ويحتوى على مبنى إدارى وجمارك وحديقة .

وأوضح بأن هناك نظام اليكتروني لإدارة الميناء ليتواكب مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة من أجل توفير كافة سبل الراحة لسواء للعاملين أو المترددين على الميناء الجديد.