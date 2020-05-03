شكرا لقرائتكم خبر عن "رافعة أيديها للسما"..كاميرا كنيسة مارجرجس توثق دعاء مسنة يوميا لمصر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واقعة لافته للنظر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقال أنه لسيدة مسنة تتجه يوميا إلى كنيسة مارجرجس شرق الترعة بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، للدعاء لمصر والمصريين، وسجلت كاميرات كنيسة مارجرجس مشهد يومي للسيدة العجوز تذهب في تمام الساعة الـ6 صباحا لتقف أمام أبواب الكنيسة وترفع يديها متضرعة لله أن يرفع عنا وباء كورونا المستجد ويعيد فتح الكنائس.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع السيدة العجوز بإعادة تداول الفيديو على منصات السوشيال ميديا، والتقاط الصور لها وهي ترفع يدها أمام الكنيسة وتدعوا لرفع الوباء عن مصر، وانهالت التعليقت بالدعاء للسيدة العجوز بدوام الصحة والحفظ وأن يتقبل الله دعاءها وخوفها على مصر.

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كاميرات الكنيسة ترصد العجوز

وفي وقت سابق، التقى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى حيث قدم لقداسته التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ونيابة عن مجمع الآباء كهنة الإيبارشية والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات والأراخنة وجميع المؤسسات القبطية ولجان الكنائس والخدام والخادمات وجميع أفراد الشعب.

وذكر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا في بيان رسمي: اطمأن قداسته على أبناء الإيبارشية وسير الأمور الرعوية، وأرسل لهم التهنئة بالعيد، متمنيًا أن تزول محنة الوباء سريعًا، وتعود الأمور لطبيعتها، كذلك فإن الأسقف قد قدم تقريرا للبابا عن الأوضاع في كنائس المنيا.

ويعيش الأقباط هذه فترة الخماسين وهي الخمسون يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات