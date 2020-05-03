شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بتطوير منظومة التعليم الفنى لمدارس التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المستمر تنظيم عدد من الدورات التعليمية للفرق الطبية العاملة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

يأتى ذلك فى إطار سعى الأكاديمية لتطوير التعليم الطبى المهنى من خلال البرامج التدريبية للتعليم عن بعد التى تنظمها الأكاديمية، بحضور وإشراف الدكتور محمد فوزى السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى والمهنى المستمر ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى المستمر والدكتورة علا خير الله مدير أكاديمية الأميرة فاطمه للتعليم الطبى المهنى المستمر.

وبدأت الفعاليات يوم الأحد 3 مايو الجارى من خلال تنفيذ البرنامج التدريبى للأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، المشاركة فى المرحلة الأولى والثانية لمواجهة والتصدى لجائحة فيروس كورونا.

هذا وقد شهدت الفترة الحالية تطورا ملحوظا فى محال التدريب متمثلة فى توفير 9000 فرصة تدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية لتعطى الفرصة لجميع الأطباء المكلفين الجدد للحصول على برامج تدريب متميزة تساهم فى تطوير قدراتهم المهنية.

وقامت الأكاديمية ببدء تنفيذ خطة تطوير التعليم بالمدارس الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد لتدريب 4000 مدرب للزمالة و 4000 باحث إكلينيكى، وتم تسجيل محاضرات التيرم الثانى شملت جميع المواد للمدارس لجميع المراحل الدراسية ورفعها علي قناه اليوتيوب الخاصة بالأكاديمية.

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ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة أسبوع، ويشتمل على عدة برامج لجميع فئات مقدمى الخدمة الطبية، حيث يتم تدريب الأطباء على أعمال الرعاية المركزة وكذلك إجراءات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى والتدريب على بروتوكولات العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزى، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى ورئيس الأكاديمية، أنه سوف يتم تدريب أطقم التمريض على أعمال الرعاية التمريضية والوقاية الشخصية ومكافحة العدوى، وبالنسبة للصيادلة الأكلينيكيين فسوف يتم تدريبهم على البرامج العلاجية بالإضافة إلى تدريب العمال والإداريين على إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بمشاركة العديد من أساتذة كليات الطب وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وبأشراف علمى على البرنامج من الدكتور شريف وديع أستاذ ورئيس وحدة الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة.

وذكر مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى أن الأكاديمية ستعلن خلال الأيام القادمة عن فتح باب التقدم للدبلومات المهنية الجديدة، والتى ستحدثها الأكاديمية، لأول مرة فى مجالات الجودة وتخصصات الرعاية المركزة العامة والرعاية المركزة للأمراض العصبية ورعاية أمراض القلب وجراحات المخ والأعصاب وأمراض الكبد والتى ستعمل على حل أزمة نقص أطباء الرعاية المركزة، كما سيتم فتح باب التقدم لدبلومات مهنية فى مجالات طب الأسنان، والصيدلة الإكلينيكة.

وأشار فوزي إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تولى اهتماما كبيرا لتدريب الأطقم الطبية بكل فئاتها مع الاهتمام بطلبة مدارس التمريض، لافتا إلى أن الوزيرة وجهت إلى ضرورة تطوير منظومة التعليم الفني لمدارس التمريض والعمل علي تطوير المناهج الدراسية حيث انهم ركيزة المستقبل لتقديم خدمه طبيه جيده وآمنة.

جدير بالذكر أن الأكاديمية قامت خلال أبريل الماضى بتدريب 450 طبيبا و560 ممرضة من مختلف المحافظات، حيث تم توجيه المدربين إلى هذه المحافظات وتدريب الأطقم في أماكن عملهم في مدد تدريبية تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام.

وكانت ألاكاديمية قد نظمت من قبل عدد من الدورات التعليمية، للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، لتطوير التعليم الطبي المهني، كجزء من منظومة البرامج التدريبية للتعليم عن بعد التي تنظمها الأكاديمية منذ بدء تطبيق الخطة مطلع شهر فبراير.