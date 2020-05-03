شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأول.. 10 آلاف رخصة مركبة ودراجة نارية في وحدات المرور على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن استخراج 10 آلاف و308 رخصة لسيارة ودراجة نارية على مستوى جميع وحدات المرور، وذلك في اليوم الأول لفتح باب ترخيص المركبات بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم، العمل بكافة وحدات المرور بالقاهرة والمحافظات، طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

وشهدت الوحدات تشديدات بضرورة ارتداء «كمامات» واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى وحدات الترخيص، وكذلك التباعد بين المواطنين، خاصة عقب تعليق الخدمة فى وحدات المرور منذ 45 يوما، ضمن إجراءات الدولة للسيطرة على فيروس «كورونا».

وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ترددهم على الوحدات، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وطالب ضباط المرور جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء «الكمامة» كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

وبدأت إدارة مرور القاهرة، من خلال وحداتها استقبال المواطنين، لتجديد تراخيص تسيير جميع أنواع السيارات، بعد توقفها بوحدات المرور ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب ضباط الإدارة المواطنين ضرورة توخى الحيطة عند دخول الإدارة ومنع الوقوف فى أماكن بها زحام، حفاظا على المواطنين.

وأهابت الإدارة بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية، وضرورة ارتداء «الكمامة» كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

وسادت حالة من الرضا بين المواطنين الذين توجهوا لمختلف إدارات المرور لإنهاء إجراءات تراخيص سياراتهم، وأشادوا بالدور الذى يلعبه رجال المرور فى عملية التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات، حرصا على حياة المواطنين داخل إدارات المرور المختلفة، فيما أكد القائمون على عملية إنهاء الإجراءات بمختلف الإدارات على أن هدفهم الأول والأخير الحفاظ على حياة المواطن وعدم المساس بحقوقه والحفاظ على آدميته، فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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كانت وحدات التراخيص بدأت 26 إبريل الماضى، استقبال المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة.

يأتى ذلك تزامناً مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية «بوابة مرور مصر» على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة ذات السعة اللترية أقل من 2030 «سى سى» وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ «فورى».

جاء ذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأحد 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.