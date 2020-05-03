شكرا لقرائتكم خبر عن دعمًا للجيش الأبيض.. محافظ الغربية: مبادرات الخير تتسابق لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الزميل محمد فايد مدير مكتب «المصرى اليوم» بالغربية، مساء اليوم السبت، بعد تبرعه بـ 500 بدلة عزل للأطباء والتمريض والفنيين، في مبادرة منه لتوزيعها على المستشفيات في مركزي بسيون، في ضوء مجابهة فيروس كورونا .

وجه المحافظ، الشكر إلى الإعلامي محمد فايد على ما يبذله من مجهودات في مساندة الدولة ودعم خطتها للحد من انتشار الفيروس.

وقال «فايد»، أن مصر ستنتصر بفضل تعاون وتكاتف جميع أبنائها لمواجهة كورونا، معربًا عن شكره وتقديره لأبطال مصر من أطباء وهيئة تمريض وفنيين على ما يبذلوه من تضحيات من أجل الحفاظ على صحة المصريين وإنقاذهم من هذا الفيروس القاتل.

وأكد أنه يدعم بكل قوة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب وأنه سيعمل على خدمة أهالى بسيون وتلبية احتياجاتهم.

وأشار «فايد»، إلى أنه افتتح مكتب خدمات للمواطنين لتلقى طلباتهم والعمل على تلبيتها فورا.

وكشف أنه وزع ما يقرب من ألف كرتونة مواد غذائية ويستعد لتوزيع آلاف الوجبات لتوزيعها ضمن مبادرة «افطر في بيتك» التي أطلقها محافظ الغربية.

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حضر اللقاء محمد الحلفاوى مدير الإدارة الصحية ببسبون، وعدد من القيادات التنفيذية.