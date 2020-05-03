شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جدل رتب «العقيد والعميد واللواء».. «النواب» يوافق على تعديلات «هيئة الشرطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، في مجموع مواده، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي عليه.

وقال النائب سعد الجمال خلال الجسة العامة، الأحد، إنه من المعروف أن المجلس الأعلى للشرطة يعني بتنفيذ الخطط الأمنية، وفي الوقت الذي يطور فيه الخارجون على القانون أدواتهم، الأمر الذي يقتضي تطوير في أداء جهاز الشرطة ليتمكن من تأدية مهامه، حيث تتضمن التعديلات تيسير انعقاد المجلس الأعلى للشرطة وعدم اشتراط الأغلبية الكاملة. فيما طالب النائب محمد الغول، بأهمية رفع معاشات ضباط الشرطة.

وشهدت الجلسة، مناقشات مطولة حول المادة 19 في فقرتها الأخيرة، والتي تنص على أن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

جاء ذلك بعد أن حذر النائب اللواء سعيد طعيمة، من خروج الضباط على المعاش في سن صغير (40 عامًا)، قائلا: «ليس لي أولاد لأدافع عنهم، لكني كنت ضابط وأعلم صعوبة ذلك»، وعقب اللواء عبدالفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، قائلا إن المادة جاءت ترسيخًا لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا: «محدش بيخرج معاش على سن الـ40 سنه، وأتحدى أن في حالة واحدة خرجت على هذا السن، الضابط عندما يصل رتبه المقدم يكون قد بلغ الـ44 عامًا».

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن جميع القرارات تخضع لرقابة القضاء، ومسألة الإحالة للمعاش لا تتم بشكل مزاجي ولكن وفقا لمبررات موضوعية، فليس من المعقول أن يتم الإنفاق على فرد شرطي لتأهيله ثم يجري التفريط فيه لأسباب غير منطقية، غير أن الإحصائيات لا تقول أن هناك أعداد يتم إحالتهم في هذا السن.

وانتهى الجدل إلى الموافقة على المادة 19 في فقرتها الأخيرة كما جاءت من اللجنة في تقريرها، وجاء نصها: «ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة».

وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون إلى أهم محاور القانون، وتشمل تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

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ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية، وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة.