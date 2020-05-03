شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: «مصر لديها فرصة عملاقة للانطلاق صناعيًا وزراعيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن أزمة فيروس كورونا في العالم أثبت الحاجة إلى توطين الصناعة في مصر، مؤكدًا أن «العولمة» اهتزت بشكل كبير في العالم، وأصبح الجميع يبحث عن توطين الصناعة والمحاصيل الزراعية.

وأضاف «عامر» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 أن الرئيس أعطى توجهيات كثيرة لدعم الصناعة، وعلى الحكومة أن تضع هذه التوجيهات نصب أعينها وتقف مع المصنعين في هذه المرحلة، وقال: «مصر لديها فرصة عملاقة للانطلاق صناعيًا وزراعيًا في هذا التوقيت إذا احسنت استغلال الفرصة».

وكان «عامر» طالب بتشديد القرارات الخاصة بحظر تحرك المواطنين بعد تزايد أعداد المصابين بشكل يومي منذ بداية شهر رمضان، وقال «كنا نراهن على وعي الشعب، والآن نحتاج إلى تعاون وثيق وشديد بين وعي الشعب وقرارات شديدة القوة»، مشيرًا إلى أنه مند بداية شهر رمضان تلاحظ ظهور سلوكايت «غير موفقة» في فترات ما بعد ساعات الحظر، ونزول عدد كبير من الأطفال للشوارع مستقلين دراجاتهم الهوائية وكأننا في أجازة آخر العام.