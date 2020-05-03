شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل في لقائه بإعلاميين أفارقة عالقين بالقاهرة: متكفلون بكم حتى نهاية الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، في مقر وزارة الإعلام بعدد من الإعلاميين الأفارقة الدارسيين بمركز التدريب والدراسات الإعلامية والعالقيين بعد انتهاء دورتهم بسبب أزمه تفشي فيروس كورونا وتوقف حركه الطيران.

ورحب «هيكل» بالإعلاميين الأفارقة، مؤكدًا لهم أنهم في بلدهم الثانى مصر، ولفت غلى عمق العلاقات المصرية مع دول حوض النيل كافة وبخاصه السودانية.

ووجه الوزير بضرورة توفير كافة احتياجات ومتطلبات الدارسيين وتقديم كل سبل العناية على نفقة الوزارة لحين عودتهم لبلادهم سالمين، مشيراً إلى أن الوزارة في اتصال دائم بوزارة الخارجية لمتابعة موقف الإعلاميين الأفارقه العالقين في مصر.

وأكد «هيكل» أن الوزارة ملتزمة بتفعيل الدورات في المواعيد المقررة دون توقف، إلى جانب تحديث وتطوير عدد من المضامين الجديد والتي تتناسب مع تطور العمل الإعلامي لتقديم اكبر استفادة للدارسيين .

وفي نهاية اللقاء، قدم الدارسيين الشكر على الاستفادة العلمية التي حصلوا عليه من الدورة، وعلى العناية المستمرة أثناء وبعد انتهاء الدورة وحفاوة الاستقبال.

كانت تداعيات أزمة كورونا قد بدأت خلال وجود الدارسين الأفارقة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية الأفارقة بوزارة الدولة للاعلام وتم سفر جميع الدارسين باستثناء إعلامى بالاذاعة السودانية وإعلامي بالتلفزيون السودانى وإعلامى من دولة النيجر حيث أغلقت خطوط الطيران والحدود قبل سفرهم.

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