شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران استثنائية لنقل 187 أوكرانيا لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اسقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من أوكرانيا فارغة بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.
وأكدت مصادر ملاحية أن نحو 45 أوكراني سيغادرون من مطار الغردقة ثم تستكمل الطائرة رحلتها ترانزيت لمطار شرم الشيخ، وتقل من هناك 142 راكب أوكراني آخرين، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورنا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
6,193
-
تعافي
1,522
-
وفيات
415
كانت هذه تفاصيل خبر مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران استثنائية لنقل 187 أوكرانيا لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.