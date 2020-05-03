شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران استثنائية لنقل 187 أوكرانيا لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اسقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من أوكرانيا فارغة بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.

وأكدت مصادر ملاحية أن نحو 45 أوكراني سيغادرون من مطار الغردقة ثم تستكمل الطائرة رحلتها ترانزيت لمطار شرم الشيخ، وتقل من هناك 142 راكب أوكراني آخرين، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورنا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين.