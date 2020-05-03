شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي لإهمالها في مكافحة العدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام، ضد مديرة مستشفى العجمي، وتم قيده برقم 20148/2020، جاء ذلك بعد تقدم العديد من الأطباء بشكوى للنقابة عن إصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر انتشار العدوى بينهم.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها، إن الدوافع وراء البلاغ تتمثل في قيام المديرة بتجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى، وبعد إلحاح الطبيب عدة مرات تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه.

وأضاف البيان: «أصرت المديرة على إعادة المسحة (على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث إن هناك نسبة 35% من العينات تأتي سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس)، وظهرت النتيجة الثانية سلبية للفيروس، فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ في العمل، إلا أنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية الفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب إذا رضخ لطلب مديرة المستشفى، واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سببًا في نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبي بالمستشفى».

وتابع: «خالفت المديرة قواعد مكافحة العدوى بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين، والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين، وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو في حقها لمخالفة المواد 14 و16 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتعريض حياة الطواقم الطبية للخطر بالمخالفة للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.

واختتم البيان: «تدعو النقابة جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون في حقهم وواجبهم في اتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أي جهة إدارة في توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم».

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