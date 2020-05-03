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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: تطهير مستشفى حميات زاوية الناعورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الأحد، على استمرار متابعة الحالات المصابة بكورونا ومواقع الحالات الإيجابية والمخالطة وحالات الاشتباه.
وأضاف أنه تم رش وتطهير مواقع الحالات الإيجابية والمخالطة ومستشفى زاوية الناعورة المركزي (الحميات)، وقسم العزل ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا.
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