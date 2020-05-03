شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بإعلان خطة تقشف واضحة المعالم: «مش عيب ولا بِدعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه لايرى مشكلة إذا ما قررت الحكومة الإعلان عن خطة تقشف واضحة المعالم، بمعدلات تنفيذ سريعة ذات جدوى، كما فعلت باقي دول العالم في ظل هذه الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع.
وأضاف النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 :«خطة التقشف مش بدعة ومش عيب..لازم خطة تقشف للحكومة بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة».
وحذر عضو اللجنة الاقتصادية مما وصفه بـ«حرق فوائض الموازنة»، موضحاً أن بعض الهيئات تقوم خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي بحرق أية فوائض لديها في الموازنة، خشية خفض موازنتها في العام الجديد، مطالباً بالرقابة السابقة من وزارة المالية على عملية الإنفاق الحكومي، خاصة في الهيئات.
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