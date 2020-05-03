شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينتقد غياب دعم الفلاح وقطاع الزارعة والصناعة في الموازنة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غياب دعم الفلاح وقطاع الزارعة والصناعة في الموازنة العامة للدولة، وقال:«الحكومة تعرض برنامجها لكن عند الفلاح تمر عليه مرور عابر»، مشيرًا إلى أن الصناعة في مصر يجب أن يتم تحريرها من القيود الروتينية، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير المالية أن أرقام الضرائب كبيرة جدًا في الموازنة العامة.

جاء ذكل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021.

فيما أشاد النائب محمد أبوالعنين بما جاء في تقرير الموازنة العامة للدولة خاصة أرقام الاستثمار الذي وصل إلى 143مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضرائب إلى 732 مليار جنيه، وهو ما اعتبره إنجاز غير مسبوق، وقال إن مصر لأول مرة يكون لديها رؤية مستقبلية لاقتصادها وهي خطة مصر 2030.

وطالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالإعلان عن خطة تقشف واضحة المعالم، بمعدلات تنفيذ سريعة ذات جدوى، كما فعلت باقي دول العالم في ظل هذه الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع، وقال: «خطة التقشف مش بدعة ومش عيب.. لازم خطة تقشف للحكومة بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة».

وحذر عضو اللجنة الاقتصادية مما وصفه بـ«حرق فوائض الموازنة»، موضحًا أن بعض الهيئات تقوم خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي بحرق أية فوائض لديها في الموازنة، خشية خفض موازنتها في العام الجديد، مطالباً بالرقابة السابقة من وزارة المالية على عملية الإنفاق الحكومة، خاصة في الهيائت.

فيما هاجم النائب أحمد السجينى ما اعتبره توطئ من الدولة على الهيئات الاقتصادية، وقال إن تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب، لو تم الأخذ بها بشأن الهيئات الاقتصادية لتغير حاله، فهي تقارير فنية بحتة يجب الأخذ به لتطوير عمل هذه الهيئات، وقال: «الهيئات الاقتصادية تدر 90 مليار جنيه، ولكن بحسن إدارتها يمكن أن تدر 900 مليار جنيه إذا تم ضبطها».

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