شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام توريد القمح في شون وصوامع المحافظات.. وتوريد 290 ألف طن في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عمليات توريد القمح في شون وصوامع المحافظات، وفقًا لدرجات النقاوة المقررة من قبل وزارة التموين للعام الجاري 2020، وهي 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط.

في الإسكندرية، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الصوامع والبناكر استقبلت 38 ألف طن و200 كيلو قمح محلي منذ بدء موسم التوريد وحتى أمس، مشيرًا إلى أن تم رفض تسلم 800 طن بسبب رفض الموردين والمزارعين إخضاع الأقماح للتقريط، حساب السعر وفقا لـ3 درجات تسمى بالقيراط.

وأضاف أن المديرية تستقبل الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر إلى جانب الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الاقماح المحلية بسعات تخزينية تصل إلى 360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة.

وفي كفرالشيخ، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح بلغ 68752 طن 45 كيلوجرام من خلال الصوامع والهناجر، مشيرًا إلى أن هناك 22 منفذًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وشد المحافظ اللواء جمال نورالدين، على حل أي مشكلات تواجه الموردين، وطالب بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين.

وفي المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنه تم استلام 52 ألف طن و274 طن و439 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة من خلال الشون والصوامع والهناجر.

وفي الدقهلية، أعلنت مديرية التموين توريد 86931 طن، منذ بداية وشهدت الصوامع زحامًا وطوابير من السيارات المحملة بأجولة القمح، وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية التموين، إنه تم توريد 23068 طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و57660 طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و6203 طن في صوامع البنك الزراعي المصري خلال 18 يومًا فقط.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة عن توريد 79 ألف طن من القمح إلى 27 شونة و5 صوامع مُطورة في نطاق المحافظة، وقال «آمنة» إنه يتم متابعة أعمال التوريد طبقًا لأسعار التوريد ودرجة النظافة المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح المُوردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة.

وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة بلغ 290 ألف و750 طن، مشيرًا إلى أنه شدد على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي، وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

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وتابع المحافظ مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح، لصوامع وشون المحافظة، وتم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وفي بورسعيد، أعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى الأحد بلغ 2301 طن و124 كيلو جرام قمح محلي، وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إنه تم استلام 6 آلاف طن من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى 45 ألف و56 طن قمح، بنسبة 22% تقريبًا من إجمالي المستهدف المقدر بـ200 ألف طن.