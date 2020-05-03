شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تستقبل الغواصة الألمانية الثالثة من طراز ٢٠٩/١٤٠٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستقبل القوات المسلحة الغواصة الألمانية الثالثة من طراز ٢٠٩/١٤٠٠ قريبًا، وتتميز بأنها ذات القدرة القتالية العالية للتعامل مع الأهداف السطحية والأعماق وتعتبر من أحدث الغواصات الهجومية على مستوى العالم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 6,193

تعافي 1,522

وفيات 415

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