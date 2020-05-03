شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب» توافق على اتفاق إنشاء مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الأفريقية والدفاع بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيلة فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

وتنص الاتفاقية على أن توفر جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثة على نفقتها لاستخدامها كمقر فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة على أساس المتطلبات الموضوعوية لمساحة المكاتب، اتفاق الايجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذو صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.

وقالت السفيرة مها الجندي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، غن أهمية استضافة القاهرة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار، ترجع إلى كونه أول مركز أفريقي تابع للاتحاد تستضيفه مصر على الإطلاق، ويأتي امتدادًا للملف الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا، بل وأنه رائد ملف إعادة التنمية.

وأضافت «الجندي» أن موازنة أي مقار تابعة للاتحاد الأفريقي فهي تتعلق بالموازنة العامة للاتحاد، مشيرة إلى أن ما وعدت به مصر بالإسهام به كانت توفير المقر والتجهيزات، وتمكنت مصر بالفوز باستضافة المقر مُتغلبة على عدد من الدول المتنافسة على هذه الاستضافة.

Advertisements