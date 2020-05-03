شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بتطبيق إجراءات حماية الطواقم الطبية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الأطباء إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطالبها بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحمايتهم من التعرض للعدوى، نظرًا للأخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية في مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم، وهم خط الدفاع الاول للمجتمع كله.

وقال بيان صحفي للنقابة إن هذا الخطاب جاء من واقع ملاحظات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل والحجر الصحي علمًا بأن هذه الاجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات، وغير مطبقة بجهات أخرى، وطالبت في خطابها بالتأكيد على استثناء من يزيد عمره عن 50 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، والأمهات لأطفال أقل من 12 سنة، من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي.

وطالبت النقابة بمراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة، ومراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، وبعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، لابد من عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة، ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حالة وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية، يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله، أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية- نزل شباب- فنادق) لمدة 14 يومًا، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.