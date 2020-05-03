شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يراجع موقف مجموعة قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والمهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وذلك بخصوص عرض موقف مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

أوضح رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه تم طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيرًا إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى سوف تستمر فى الدراسات لمدة 73 شهرا، منهم 12 شهرا ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرا للتنفيذ.

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وأشار إلى أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تشمل تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر سبتمبر من العام القادم إلى ديسمبر 2023، على أن يكون التسليم المبدئى وتشغيل وصيانة المشروع 2025.

وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل (أى منذ حوالى 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية.