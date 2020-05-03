شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كسر خط مياه رئيسى بالمطرية 1200 ملم شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الحرية بحى المطري شرق القاهرة، كسر ماسورة 1200 ملم "الخط الرئيسى" بنزينة التعاون بالمطرية، ما أدى لغرق الشارع واندفاع المياه لارتفاع عشرات الأمتار.

وأكد اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، أن ماسورة مياه رئيسية انفجرت بشارع الحرية بالتزامن مع أعمال انشاء كبارى بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم قطع المياه عن الخط المكسور، والدفع بفرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأضاف رئيس حى المطرية لـ"الخليج 365"، أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات بالتزامن مع أعمال الإصلاح، لشفط المياه من المنطقة لتتمكن فرق الإصلاح من السيطرة على الموقف .

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وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت منذ يومان بلاغًا يفيد بكسر ماسورة مياه الخط الرئيسى بشارع روض الفرج بحى الساحل، وعلى الفور انتقل رئيس أحياء الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين 12 شفاط لشفط المياه الموجودة بالشوارع ، كما تم غلق المياه ، وجارى إصلاح الماسورة في اقرب وقت ممكن ، وتأثرت عدة من المناطق المحيطة بمكان الكسر بشارع شبرا، بانقطاع مياه الشرب، فيما دفعت محافظة القاهرة بعدد من الشفاطات للسيطرة على تدفق المياه، كما فتحت بالوعات الصرف لاستيعاب كميات المياه .

وأغرقت المياه عدد من الشوارع الفرعية ومداخل العقارات والمحال ومدخل محطة المترو بدوران شبرا، كما تسببت في تكدس مرورى، بالتزامن مع استمرار جهود شركة المياه للسيطرة على الموقف، وشهدت منطقة دوران شبرا، شمال القاهرة، كسر ماسورة مياه رئيسية بشارع شبرا، ما أدى لغرق الشارع، فيما تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدا لإصلاحه .