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وزيرالتعليم العالى يوصى برفع كفاءة مخرجات البحث العلمى بمدينة الأبحاث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس مجلس إدارة الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعًا، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور مها الدملاوي مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

 

فى بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على سير العمل بالمدينة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار ( كوفيد 19).

 

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية مدينة الأبحاث العلمية كمركزًا لربط البحوث العلمية بالمجتمع، موضحًا حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين، مؤكدًا على أهمية توحيد جهودها لخدمة البحث العلمى، وربطها بخطة التنمية المستدامة للدولة.

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وأوصى الدكتور عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، بضرورة الاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة مخرجات البحث العلمي، وأن تكون المدينة مكان لجذب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية.

 

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مها الدملاوي الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، واللجان العلمية الدائمة للترقي بالهيئة العامة للمدينة والتي يبلغ عددها 12 لجنة علمية طبقًا للتخصصات الموجودة في المدينة.

 

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