شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ أحمد نعينع يصلى التراويح من مسجد عمرو بن العاص 3 أيام متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القارئ الدكتور أحمد نعينع، إن إذاعة القرآن الكريم كلفته بإمامة صلاة العشاء والتراويح اليوم ولمدة ثلاثة أيام من مسجد عمرو بن العاص، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بإذاعة صلاة التراويح من المسجد بداية من الغد.

وأوضح نعينع في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه سيدأ في صلاة التراويح من أول القرآن الكريم "سورة البقرة"، مؤكدًا أن بث صلاة التراويح من مسجد عمرو العاص بشرة خير لزوال فيروس كورونا".

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وكانت وزارة الأوقاف قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة ، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به ، وبحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وقالت الوزارة إن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة ، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية ، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط ، مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط ، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل الجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق .