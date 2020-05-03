شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مشروعات طلاب النقل تسلم مرة واحدة ويمكن كتابة البحث ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشروعات البحثية لطلاب النقل تسلم مرة واحدة وليس مرتين، فمن يرغب بتسليمها إلكترونيا لا يسلمها ورقيا وأيضا من قرر تسليمها ورقيا لا داع لتسليمها إلكترونيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، بالنسبة للمشروعات التى تسلم ورقيا متاح للطالب أن يكتبها بالقلم ويضعها فى مظروف ويسلمها للمدرسة كما يصح أن يكتب المشروع الذى سوف يسلمه للمدرسة على الكمبيوتر ووضعه فى ظرف وتسلميه للمدرسة، موضحا أنه لا توجد مشكلة فى أن يقوم بعض الطلبة بكتابة مشروع البحث فى قالب بحث مطبوع أيضا.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.

خطوات التسليم الورقي:

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020

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خطوات التسليم الإلكتروني:

1- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

2- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

3- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

4- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

5- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

6- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

7- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020