شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع رئيس قطاع التخطيط مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لمناقشة اهم المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها وكذلك موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى 2020 -2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار(سدود – حواجز – بحيرات صناعية) , وإنشاء واحلال وتجديد 500 منشأ صناعي (قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كباري - محطات) , وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية وايضا تطوير 170مأخذ ومسقى وإنشاء واحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع , انشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60الف فدان ,وحماية شواطئ بطول 15كم، وانشاء واحلال وتجديد 50 بئر بالإضافة الى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنية.

وأضافت أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف الى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.

ووجه عبد العاطى بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية واعادة ترتيب أولويات الاستثمارات و توزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.

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وأكد عبد العاطى على ضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة .