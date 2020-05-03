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هيئة السلع تطرح مناقصة لشراء زيت الطعام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأحد، إنها تسعى للحصول على زيت الصويا وزيت زهرة الشمس فى مناقصة عالمية آخر موعد لتلقى العروض فيها يوم الأربعاء.

أضافت الهيئة، أنها تسعى للحصول على كميات لا تقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت زهرة الشمس، وتطلب الهيئة وصول الزيت بين العاشر والثلاثين من يوليو.  

وقال مشترى الحبوب الحكومى المصرى، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت 240 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى فى أحدث مناقصة عالمية يطرحها.

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المشتريات موزعة على 180 ألف طن من القمح الفرنسي، و60 ألف طن من القمح الروسي.

وكانت طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وصربيا.

 

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