شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كافتيريا تغلق الأبواب على الزبائن بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، من ضبط كافتريا بطريق مصر الواحات بمدينة الباويطي تعمل مخالفة للقانون ولقرار رئيس الوزراء وتعرض صحة المواطنين للخطر، وتم ضبطها من خلال فرق الرصد اليومية لتطبيق قرار الحظر وبمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات ، وعلى الفور قامت إدارة الإشغالات والرخص بتشميع وغلق الكافتيريا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق أخر بدأت أجهزة محافظة الجيزة أعمال رصف شارع الجيش بمركز الصف في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة منظومة الطرق ، كما أعاد حي جنوب الجيزة الشى لأصله بشارع البحر الاعظم لترميم اي مشكلات بطبقه الرصف بمتابعة رئيس حي جنوب الجيزة تيسبر عبد الفتاح، كما تم تصليح البلدورات وتركيب انترلوك امام مكتب بريد شارع مراد .

ونفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها اكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى و الزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا .

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قاد حملات التطهير ميدانيا مؤكدا ان المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشاة خلال يوم واحد واكثر من 20 قرية بالمراكز مؤكدا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامة المواطنين .

وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا، كما كلف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير .