شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة برج سكنى مخالف مكون من 15 طابقا بحى البساتين جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار حملات التصدي للبناء المخالف واعلاء كلمة القانون والحفاظ على هيبة الدولة لمنع استغلال البعض لانشغال أجهزه الإدارة المحلية والشرطة فى تنفيذ قرارات حظر التجوال والغلق وقيامهم ببناء مباني مخالفة او أدوار مخالفة زيادة عن الترخيص او البناء بدون ترخيص.

وأضافت نائب المحافظ، أنه في ضوء ذلك نفذ حي البساتين قرار إزالة العقار رقم 16 شارع السلام أرض البصري والعقار مكون من خمسة عشر دور فوق الارضي "15 طابق" بقيادة اللواء محمود ضياء رئيس الحى وسيتم التصدي لكافة مخالفات البناء وإزالة ما تم بنائه واحالة المسئول الى النيابة العسكرية بجميع احياء المنطقة .

وتابعت: نفذ حي حلوان إزالة لبناء مخالف بدون ترخيص بشارع عزبة الوالدة العمومي بجوار مسجد بلال بن رباح، كما تم استكمال مراجعة الإنارة بمنطقة حلوان البلد وسيتم تباعا رفع كفاءه الشوارع طبقا للخطة الموضوعة، كما تم عمل حملات نظافة ورفع كفاءة بشوارع عمر بن عبد العزيز - ميدان ركن فاروق - ميدان الشهداء بحلوان، والتأكد ايضا من التزام جميع المحلات من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق حي حلوان.

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وقالت عبد المنعم إنه استكمالا لتنفيذ قرارات الدولة والتي من شأنها الحفاظ علي امن وامان وصحة المواطنين وتنفيذ هذه القرارات بقوة القانون وبكل حزم والتصدي لأي مخالفات قام المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادى بتنفيذ عدة حملات شملت القضاء على المخالفات والاشغالات وايقاف وازالة اعمال مخالفة، وتم إيقاف اعمال مخالفة بالعقار رقم 10 بتقسيم الجمعيات بزهراء المعادى، وايداع المضبوطات بمخازن الحى،

كما تم تنفيذ حملة رش وتطهير ونظافة بعدد من شوارع المعادى وميدان سوارس وامام بوسته المعادي وأمام محطه مترو المعادي في اطار الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا و بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم التأكد من غلق وتشميع الكافيهات والمقاهى والمحلات وكل الانشطة التى ينطبق عليها الغلق من الساعة الخامسة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا منعا لانتشار فيروس كورونا .