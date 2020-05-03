شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم حصول الأغنياء على الدعم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هل أخذ الدعم وأنت غير محتاج حرام أم حلال؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال فخر: "يجب هنا أن نفرق بين أمرين الأول دعم مخصوص بفئات معينة من الشعب وآخر عام، فإذا كان دعم عام فلا مانع، أما إذا كان دعم مخصوص ببعض فئات من الناس ويجب أن تتوافر فيهم بعض الشروط فلا يجوز الحصول على هذا الدعم بالتحايل بتقديم أوراق أو بيانات غير صحيحة".

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واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"وعلى هذا الدعم العام فلا مانع أن ننتفع جميعا، حتى لا نزاحمهم في حقوقهم ونحصل على شيء ليس من حقنا".

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في بيان بث مباشر سابق:"لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أى مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان فى بلده أم البلد التى سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر، وهذا التحايل حرام".

وأوضحت دار الإفتاء: "ولا يجوز إحضارُ السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التى سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل، أو أنه لم يحج فى فترة محددة على خلاف الحقيقة، وكذلك لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع. والله سبحانه وتعالى أعلم".