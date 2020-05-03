شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تقيم معرضا للآثار المصرية بالمتحف القومى فى مدينة براغ لمدة أربعة اشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى صباح اليوم الأحد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة التشكيك بالقاهرة السفير "يان فوليك" لمناقشة موضوع إقامة معرضا للآثار المصرية بالمتحف القومي في مدينة براغ، بجمهورية التشيك لمدة 4 أشهر في الفترة من يونيو 2020 إلى أكتوبر 2020.

حضر اللقاء الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والذي أوضح أن المعرض سيحمل اسم "ملوك الشمس" وسيعرض 90 قطعة أثرية من مكتشفات البعثة الأثرية التشيكية العاملة بجبانة ابو صير الأثرية.

وقامت وزارة الآثار خلال عام 2019، بإطلاق 3 معارض خارجية و9 معارض داخلية، في إطار خطتها لتحسين الصورة الذهنية لمصر واستقطاب أعداد أكبرمن السائحين.

وافتتحت وزارة الآثار في 21 مارس 2019، معرض آثار الملك توت عنخ آمون بقاعة Grande Halle de la Villette بباريس، محطماً الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا، بواقع مليون و423 ألفا و170 زائرا.

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وفي 6 أكتوبر 2019، افتتحت معرض الآثار الغارقة بقاعة مكتبة رونالد ريجين الرئاسية بمدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال 2 نوفمبر 2019، تم افتتاح معرض آثار الملك توت عنخ آمون (كنوز الفرعون الذهبي) بقاعة Saatchi Gallery بلندن. اما المعارض الداخلية فكان اهمها في 4 فبراير 2019، حيث افتتح وزير الآثار معرضاً مؤقتاً بالمتحف المصري بالقاهرة عن حفائر البعثة الفرنسية الإيطالية المشتركة في منطقة أم البريجات بالفيوم.

كما افتتح في 16 أبريل معرضاً مؤقتاً بالمتحف المصري بالقاهرة عن حفائر البعثة المصرية الألمانية بمنطقة تونا الجبل بالمنيا.

وفي 19 يونيو أقامت وزارة الآثار معرض للآثاث المستوحى من الآثاث المصري القديم ببازار المتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع مبادرة الحوار المصري الدنماركي تحت عنوان “المبتكرون الأوائل”.

وخلال 21 يونيو افتتح معرض “الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية” بالمتحف المصري بالتحرير، أما اليوم التالي فتمت إقامة معرضين للصور والآثار الإسلامية الصينية بمتحف الفن الإسلامي بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.