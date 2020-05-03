شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة مع التموين حتى انتهاء موسم توريد القمح..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية إن هناك لجان متابعة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد محصول القمح الى وزارة التموين، مضيفا أن اللجان عملها مستمر حتى انتهاء موسم توريد القمح ، متابعا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة حصاد المحصول والتوريد لتقليل الفاقد.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، أن هناك متابعة للتسهيلات الجديدة التى اقرتها وزراتى الزراعة والتموين الخاصة إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لمضاعفة توريد المحصول للحكومة .

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كانت وزارة الزراعة ، أعلنت أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والمحافظين ، عن إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط متابعة منذ موسم حصاد " سنابل الذهب الأصفر " فى مساحات تبلغ 3.4 مليون فدان ، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إنه تم التنسيق مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصري، من أجل إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل استلام القمح من المزارعين ودعوة الرئيس للفلاحين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.