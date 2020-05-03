صور.. تنفيذ 10 قرارات إزالة شرق مدينة نصر وفتح جراجات مغلقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة من قبل فرق العمل الميداني لأعمال النظافة وازالة الاشغالات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية وكذلك استمرار الحملات التى تستهدف القضاء على مخالفات البناء والاستيلاء على أراضي الدولة. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التزام فرق العمل الميداني وعمال النظافة بالإجراءات الوقائية التى شددت عليها الدولة من ارتداء للكمامات والقفازات أثناء العمل حرصا على حياتهم وسلامة صحتهم. وفى هذا الاطار شن حى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدى الوصيف، حملة كبرى شملت : - تفقد ومتابعة اعمال فرع هيئة النظافة بقطاعات الحى المختلفة والتشديد علي استمرار وتكثيف جهود أعمال النظافة من رفع القمامة وتجريد الاتربة. - تم تنفيذ قرار الإزالة بالعقار رقم 16 شارع الخليفة الراضي - تم تنفيذ قرارات الإزالة بالعقار 18 شارع حسام بسيوني تم ازالة بلاطات السقف الخرساني بالدور الثاني عشر فوق الارضي وكذلك القواطيع الداخلية من الطوب الأحمر Advertisements - تم تنفيذ قرار الإزالة أمام القطعة 35 شارع المهدي المنطقة السابعة تم إزالة حوائط من الطوب الاحمر وأسقف خشبيه - تم تنفيذ قرار الإزالة بالعقار رقم 9 بلوك 12 حي الواحه والخاص بإزالة الأبواب المقامة أمام مداخل ومخارج الجراج الخاص لسيارات السكان وتم تشغيل الجراج . - تم تنفيذ قرار الإزالة بإزالة السلم المقام أمام المحل رقم 2 بالدور الأرضي علي المنافع العامة بالعمارة رقم 60 بلوك 79 مساكن صقر قريش - تم استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالعقار قطعه 17 بلوك 3 المنطقة العاشرة - تم ازاله الأعمال المخالفة في المهد بالعقار رقم 40 شارع طلبة محمد سالم المنطقه 9 . - تم ازاله الأعمال المخالفة في المهد بالعقار رقم 113 شارع مصطفي النحاس المنطقة الثامنة - تم تنفيذ قرار الإزالة بالعقار 29 شارع الطيران عمارات شركه مدينه نصر المنطقة الثانية .

تنفيذ قرارات إزالة شرق مدينة نصر بالقاهرة



تنفيذ قرارات إزالة شرق مدينة نصر بالقاهرة

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