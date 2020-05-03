شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..الاعتكاف في البيت بعد غلق المساجد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف،وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن(فيروس كورونا).
قال الشيخ أحمد المالكى، أن الاعتكاف في ظل الظروف الراهنة من غلق المساجد بسبب فيروس كورونا فنية المرء أبلغ من عمله فلو كانت نيتك الاعتكاف في المسجد فبنيتك تؤجر لأن الاعمال بالنيات ، مشيرا إلى ان الاعتكاف سنة مهجورة غفل عنها بعض الناس رغم ان النبى منذ هجرته الى المدينة لم يتركه قط لأن الاعتكاف له اهداف منه صلاح القلب والروح والجسد .
الاعتكاف يتخلص فيها الانسان من أوساخ النفس ويطلب القرب من الحبيب فهى خلوة صادقة واعتراف بربوبية الله والاقرار بكل حقوق ربنا علينا كل هذا سيكون في الخلوة بالاعتكاف، والخلوة تصح في البيت.
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