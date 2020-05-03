شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء : زيادة عدد منافذ الشحن بـ"جنوب الدلتا" استجابة لقارئ الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أنه علي الفور تم مراجعة منظومة الشحن لفرع كفر الزيات بعد فحص شكوى قارئ الخليج 365 التى نشرت صباح اليوم بسبب تكدس المواطنين داخل الفرع ، موكداً أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم ورود أي شكوي من مراكز الشحن مرة أخرى.

وأوضح عبد الحكم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه تم التأكيد علي العاملين بمراكز الشحن بالتواجد من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا يومياً و زيادة منافذ الشحن لتصبح عدد 3 مراكز شحن بخدمة العملاء وجاري انشاء مركز رابع بفرع كفر الزيات.

وأشار عبد الحكم ، أنه تم اتخاذ الاجراءات التنظيمية بجميع فروع الشركة بالكامل لمنع التكدس امام شباك الشحن ، مشيراً إلى أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ترحب بمشاركة الصحافة للقضاء علي السلبيات و تحسين جودة الخدمة المقدمة للجماهي.

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و كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،أكد أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك للاشهر الماضية اليكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا و عدم الاختلاط ، لافتا الى أن التطبيقات الجديدة ستكون اكثر سهولة و يسر على المواطن.

و تابع حمزة أن الوزارة تبحث حالياً إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتم المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية اليكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية ، للاستفادة من الوعى الذى انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد و تسجيل قراءات عدادات الكهرباء اليكترونياً.