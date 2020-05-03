شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تشكر الصحافة على دورها فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منظمة السياحة العالمية شكرها للصحفيين حول العالم على الدور الذى يقومون به فى وصول المعلومات والارقام والحقائق عن فيروس كوفيد 19، والتى تساهم فى زيادة وعى الناس للوقاية من الاصابة بالفيروس.

وقالت المنظمة فى تغريدة لها على موقع تويتر "يصادف اليوم #WorldFreedomPressDay ، يوم حرية الصحافة، ونحن فخورون للعمل مع أسرة الأمم المتحدة لمواجهة # COVID19 الخبيثة بمعلومات صادقة وواضحة".

وأضافت "الصحافة والسياحة هي المفتاح لتحقيق التفاهم والاحترام والتضامن لجهودنا، شكرا لكم أيها الصحفيون".

وكان دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية قد اكد فى تصريحات صباح اليوم أن عالم السفر والسياحة الآن جائع ومتعطش لبداية استئناف العمل، وبحاجة ماسة للتواصل والتعاون وإيجاد نهج منطقي للحفاظ على حق الإنسان في السفر والتنقل والسياحة.

ولفت إلى ان 85 دولة ووجهة سياحية تخطط الآن لإعادة تعافي السفر والسياحة فيها، مشيرا إلى ان هناك 4 منصات مطلوبة الآن من أجل الاستعداد لتعافي السياحة.

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وأول منصة هى السياحة الداخلية حيث يجب على الوجهات السياحية تجهيز نفسها أن بداية التعافي سوف يبدأ من خلال السياحة الداخلية والإقليمية، والذي هو في الأساس مسألة مبدأ، حيث ينبغي أن يستمتع المواطنون بمقومات وطنهم ومنطقتهم أولاً قبل أن يُطلب من الآخرين الحضور وزيارتها.

والثانية هى التدريب والتأهيل ويتحتم استغلال الوقت في تدريب ورفع كفاءة العاملين وتهيئتهم للوضع والظروف الجديدة، على سبيل المثال تدريب العاملين في خدمة الغرف والمطابخ والمطاعم والبارات وباقي مناطق الخدمات في الفنادق على كيفية تغليف المواد الغذائية، وكيفية التصرف واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية في مختلف الحالات، حيث أن العملاء سوف يكون لديهم بالتأكيد شك واحتياط وحساسية أكثر من ذي قبل.

وثالث الخطوات الإنعاش الاقتصادي و يجب على الحكومات ضخ الأموال ومساعدة الناس خلال تلك المرحلة حتى يمكن البدء في الإنفاق والتجهيز والاستعداد.