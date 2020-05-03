شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كندا بالقاهرة تشيد بدور الصحفيين حول العالم فى اليوم العالمى للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت السفارة الكندية بالقاهرة بالدور الهام للصحفيين اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، مشيدة بالمجهودات التي يبذلها ممتهنى الصحافة في مختلف انحاء العالم.

وقالت السفارة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، "نحتفل اليوم بالدور الهام الذي يلعبه الصحفيون حول العالم. إن حرية الإعلام هي أحد الأسس الرئيسية للمجتمعات الديمقراطية وهي ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم العالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يحتفل العالم، اليوم الأحد، الـ 3 من مايو من كل عام، بـ اليوم العالمى لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، لتحيى من خلاله ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخى الذى تم فى اجتماع للصحفيين الأفارقة فى 3 مايو عام 1991.

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وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1993 موافقتها على اعتبار 3 مايو "اليوم العالمى لحرية الصحافة"، إثر توصية وجهها إليها المؤتمر العام لليونسكو.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة والتذكير بأن هناك عشرات البلدان حول العالم، تُمارس الرقابة على المنشورات، وتُفرض عليها الغرامات، ويعلَّق صدورها، وتُغلَق دورالنشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات، حتى وصل الأمر إلى الاغتيال فى عديد من الحالات.

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة فى العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية فى التعبير، والتذكير بعديد من الصحفيين الذين واجهوا الموت أو السجن فى سبيل القيام بمهماتهم فى تزويد وسائل الإعلام بالأخبار الصادقة.