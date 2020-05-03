شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة واتحاد الغرف تتعاونان لوضع سيناريوهات عودة الحركة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية بوضع سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف حركتها من جديد واستقبال الزائرين.

وأكدت الوزارة أن هذا الموضوع احتل صدارة اجتماعات لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بقطاع السياحة والتى ترأس جلستها الثانية والثالثة خلال شهر ابريل الماضى الدكتور خالد العنانى.

وأكدت الوزارة، أن اللجنة تطرقت لمتابعة الاوضاع في قطاع السياحة وما تم في شكاوى العاملين في قطاع السياحة والتي تلقاها الخط الساخن، كما تم مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية.

وناقشت بشكل أساسى استقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية.

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وفي هذا الاطار، اجتمع وزير السياحة والآثار، مع رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس ادارات الغرف السياحية وروؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.

وتم مناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية، لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما تبدأ حركة السياحية في العودة مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة.

جدير بالذكر، أن أعمال التعقيم والتطهير للفنادق والمنتجعات تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، و وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وبواسطة المواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

وتتبع الفنادق إجراءات وقائية منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.