شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقم شوارع 8 أحياء ومركز ومدينة ضد كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملة تطهير وتعقيم مكبرة بكافة قطاعات المحافظة تحت إشراف الدكتور اشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، يومى الجمعة والسبت بتوجيهات من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمكافحة فيروس كورونا .

وأسفرت الحملة عن رش وتطهير الدواوين العامة بالدقي و العجوزة ومباني مديرية الطب البيطري والشوارع المجاورة ومقرات بعض الشركات، ، وفى العياط، تم عمل حملة مكبرة برئاسة رئيس مجلس مدينة العياط والصحة والزراعة وتم رش و تطهير شارع الجيش وشارع شكرى القواتلي وميدان المحطة شاملا واجهات المنازل وجميع المحلات التجارية وواجه بنك مصر والشؤون الاجتماعية والكنيسة ومكتب البريد - ورش وتطهير قرية المقاطفية الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية ومنزل ومحل صاحب الحاله الإيجابية باجمالي 7 شوارع و 335 واجهة منزل و 360 واجهة محل .

وفى الواحات البحرية تم تطهير مقر شرطة السياحة والسيارات الخاصة بها والشوارع المحيطة ، وفى البدرشين " مركز شرطة البدرشين - الوحدة الصحية ووحدة طب الأسرة بسقاره وجمعية إكرام اليتيم والجمعية الشرعية وجمعية الإمام على ووحدة الاحلام لغسيل الكلوى ومركز شرطة البدرشين ونقطة شرطة سقارة والعديد من العيادات والصيدليات والمنشآت الصحية بسقاره "

وفى اوسيم " تم عمل حمله المكبرة بالاشتراك مع مجلس و مدنية اوسيم و تم رش و تطهير جميع الشوارع الرئيسية والعمومية باوسيم والزيدية والكوبري الصفيرة – منطقة الشليس – مكتب بريد اوسيم والشوارع الجانبية - درب نفد – السوق القديم – البهوشي – الجندي – مسجد الشادة – درب بطيخ – الشامي " باجمالي 1810 واجهة منزل و 1090 واجهة محل .

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وفى حى جنوب الجيزة تم تطهير " مقر شرطة المرافق بالمجمع - مركز شرطة الترحيلات - مكتب بريد الجيزة - محكمة الجيزة ومكاتب المستشارين والقضاة و اماكن الحجز وعدد من المحلات التجارية".

وفى الوراق "تم رش و تطهير جميع الشوارع الرئيسية بإدارة الوراق بالكامل شارع الكورنيش بالكامل - ترعه السواحل – الجيش - عبد المنعم رياض - موقف ميكروباص الوراق - موقف هيئة النقل العام - قسم الوراق- معهد تيودور بلهارس- الوحدة الصحية بالوراق - بنك مصر والبنك الأهلي - مستشفى الوراق المركزي - جميع المحلات المتواجدة بالشوارع الرئيسية و 200 محل وواجهة منزل - جميع أماكن توزيع البنزين- عدد كبير من السيارات والتكاتك - سنترال الوراق - شارع السنترال بالكامل -شارع القومية بالكامل ".

وفى اطفيح " تم رش و تطهير بقرية صول شملت الطريق الرئيسي والمدخل الرئيسي وموقف الميكروباص ونقطة الإسعاف ومركز الشباب وعدد3شوارع رئيسية حوالي 200 واجهة منزل ومحل و50 شادر خضار وفاكهة ".

وفى الصف " تم رش و تطهير 4 شوارع رئيسية بمدينة الصف بطول 30 كم تقريبا و 50 واجهة محل تجارى وواجهة 45 منزل- وواجهة بعض المؤسسات الحكومية ".