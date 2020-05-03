شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة، إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.

وأعرب "سعفان"، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بهذه المناسبة عن خالص التعازي في شهداء القوات المسلحة بحادث بئر العبد بشمال سيناء، مؤكداً عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري.