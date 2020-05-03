تنذر بعواقب وخيمة في مواجهة "كورونا".. فرج عامر محذرًا من التجمعات عقب الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إننا كنا نراهن طول الفترة الماضية على وعي الشعب في الموقف الراهن؛ حيث انتشار فيروس كورونا، والآن نحتاج إلى تعاون وثيق وشديد من الشعب وقرارات شديدة القوة، مشيرًا إلى أنه في الفترة الماضية منذ بداية شهر رمضان المبارك لاحظنا سلوكًا غير موفق في الفترة بعد ساعة الحظر.

وأشار عامر، في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه يجب علينا جميعاً أن نلتزم بجميع التدابير والاحتياطات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مطالبًا بمنع التجمعات الشبابية عقب الإفطار، ونزول عدد كبير من الأطفال إلى الشوارع مستقلين دراجاتهم الهوائية، وكأننا في إجازة آخر العام، وبتشديد العقوبات على مخالفي قرارات الحظر والالتزام التام بجميع الرسائل التحذيرية من الحكومة بعدم التهاون في الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وحذر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من التهاون والاستهتار في الالتزام بهذه التدابير؛ خصوصًا في ما يتعلق بوجود التجمعات الشبابية والنزول إلى الشوارع بكثافة؛ خصوصًا بعد الإفطار فى أيام شهر رمضان، لأنها تنذر بعواقب وخيمة في مواجهة "كورونا".