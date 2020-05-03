قنص جوي وعناصر من العمليات النوعية.. مشاهد من عمليات الجيش بسيناء -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيدو عبر الصفحة الرسمة بموقع فيسبوك، للإعلان عن جهود القوات المسلحة، في التصدي للعناصر الإرهابية في سيناء.

وتضمن الفيديو إحصائيات للعمليات التي نجحت القوات المسلحة في تنفيذها، والتي أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما أظهر الفيديو مهام القوات الجوية التي استهدفت أماكن تواجد العناصر الإرهابية، حيث تم تدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي منها 34 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى و62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربي و20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبي.

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وأظهر الفيديو أيضًا قنص قوات الجيش لأحد العناصر الإرهابية أثناء محاولة الهرب بالدراجة النارية، وكذلك الاستباكات بين عناصر الجيش والشرطة واإرهابيين في سيناء. كما شاركت عناصر العملية النوعية، في مهاجة العناصر الإرهابية، والقضاء عليهم.

وتم اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق، كما تم ضبط وتدمير عدد 56 سيارة، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم القبض على 266 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.