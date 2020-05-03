خلال حملة أمنية بالمنزلة.. ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، ومجموعات من القوات الأمن المركزي. استهدفت الحملة، المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها. أسفرت جهود الحملة عن ضبط (5 متهمين) وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و30 جرام هيروين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارِ استمرار الحملات.

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