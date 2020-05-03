ضبط 3100 كمامة طبية مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع كمامات طبية "بدون ترخيص" لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وطرحها للأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة" مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (3100كمامة طبية- 10 ماكينات خياطة- 2 ثوب قماش "فلتر طبى، قماش براسولا"). وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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