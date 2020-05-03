بإجراءات وقائية واحترازية.. وحدات المرور تستقبل راغبي تجديد رخص تسيير المركبات -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم.

وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وقد تم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وشهدت الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل، وعقب انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.

يأتي ذلك في ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.